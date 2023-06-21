"Ювентус" купил нападающего сборной Польши за шесть миллионов евро

Пресс-служба туринского “Ювентуса” на официальном сайте объявила о выкупе трансфера нападающего “Марселя” и сборной Польши Аркадиуша Милика.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 6,3 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на 1,1 миллион евро за счет бонусов.

29-летний Милик с лета 2022 года играет за “Ювентус” на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за “Гурник”, “Байер”, “Аугсбург”, “Аякс” и “Наполи". За сборную Польши сыграл 69 матчей, забил 17 голов и отдал 17 результативных передач.