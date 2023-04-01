Ян Вертонген заговорил о завершении карьеры

Защитник “Андерлехта” Ян Вертонген близок к завершению карьеры.

По словам футболиста, он повесит бутсы на гвоздь в своем текущем клубе.

Напомним, что контракт игрока рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 31 матче в различных турнирах, записав на свой счет два гола.