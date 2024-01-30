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"Я знаю ситуацию изнутри, у меня там свои люди". Бенитес намекнул на тайную причину отставки Клоппа

Новости футбола Сегодня, 11:09
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
"Я знаю ситуацию изнутри, у меня там свои люди". Бенитес намекнул на тайную причину отставки Клоппа "Я знаю ситуацию изнутри, у меня там свои люди". Бенитес намекнул на тайную причину отставки Клоппа

Бывший главный тренер Ливерпуля Рафаэль Бенитес высказался о решении Юргена Клоппа покинуть мерсисайдский клуб по окончании сезона.

Испанский специалист утверждает, что знает об истинных причинах такого решения и что отставка немецкого тренера не стала для него сюрпризом.

"Я обладаю одним преимуществом: у меня есть свои люди в Ливерпуле. Так что я более или менее знаю, как это произошло. Я знаю ситуацию изнутри, для меня это не стало шоком.

Клопп заранее объявил о своем решении, давая клубу время на реорганизацию. Это очень по-немецки, потому что они всегда предупреждают заранее.

У меня только положительные слова о Клоппе, потому что он мой друг, и у нас хорошие отношения. Он проделал и продолжает делать огромную работу. Это все, что я могу сказать о Юргене и Ливерпуле", - сказал Бенитес.

Юрген Клопп тренирует Ливерпуль с октября 2015 года. В 464 матчах он одержал 288 побед, 96 сыграл вничью и выиграл 7 трофеев.

На прошлой неделе немецкий специалист поверг футбольную общественность в шок, заявив, что решил покинуть клуб по окончании сезона.

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