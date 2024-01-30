"Я знаю ситуацию изнутри, у меня там свои люди". Бенитес намекнул на тайную причину отставки Клоппа
Бывший главный тренер Ливерпуля Рафаэль Бенитес высказался о решении Юргена Клоппа покинуть мерсисайдский клуб по окончании сезона.
Испанский специалист утверждает, что знает об истинных причинах такого решения и что отставка немецкого тренера не стала для него сюрпризом.
"Я обладаю одним преимуществом: у меня есть свои люди в Ливерпуле. Так что я более или менее знаю, как это произошло. Я знаю ситуацию изнутри, для меня это не стало шоком.
Клопп заранее объявил о своем решении, давая клубу время на реорганизацию. Это очень по-немецки, потому что они всегда предупреждают заранее.
У меня только положительные слова о Клоппе, потому что он мой друг, и у нас хорошие отношения. Он проделал и продолжает делать огромную работу. Это все, что я могу сказать о Юргене и Ливерпуле", - сказал Бенитес.
Юрген Клопп тренирует Ливерпуль с октября 2015 года. В 464 матчах он одержал 288 побед, 96 сыграл вничью и выиграл 7 трофеев.
На прошлой неделе немецкий специалист поверг футбольную общественность в шок, заявив, что решил покинуть клуб по окончании сезона.