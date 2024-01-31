WhoScored назвал символическую сборную 1/8 финала Кубка африканских наций
Новости футбола Сегодня, 09:55
WhoScored назвал символическую сборную 1/8 финала Кубка африканских наций
Статистический портал WhoScored назвал свою версию лучшей команды 1/8 финала Кубка африканских наций.
Согласно WhoScored, самую высокую оценку получил форвард сборной Анголы Желсон Дала. Его выступление оценили в 9.94 балла. Два гола футболиста внесли очень весомый вклад в разгромную победу Анголы над Намибией (3:0).
В топ-3 лучших игроков недели вошел партнер Дала по сборной Мабулулу (8.34), а также нигерийский защитник Калвин Бэсси (8.36).
Команда 1/8 финала Кубка африканских наций по версии WhoScored
Четвертьфинальные матчи Кубка африканских наций пройдут 2 и 3 февраля. Нигерия сыграет с Анголой, Гвинея против ДР Конго, Мали сразится с Кот-д'Ивуаром, а Кабо-Верде - с ЮАР.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 03:26 ВИДЕО. Неймар грубо ответил хейтерам, которые писали про его лишний вес
Новости футбола Сегодня, 02:18 Топ-матч АПЛ и важные игры в Ла Лиге. Расписание главных событий дня
Новости футбола Вчера, 17:25 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура
Новости футбола Вчера, 17:24 Премьер-лига. Астон Вилла дома проиграла Ньюкасл Юнайтед
Новости футбола Вчера, 17:18 Разгром Брайтона, ничья Эвертона и невероятный Олисе. Результаты матчей Премьер-лиги
Новости футбола Вчера, 15:16 Арбитры в Премьер-лиге будут объяснять болельщикам решения VAR
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:00 Сенегальский форвард Челси не успеет на матч с Ливерпулем Новости баскетбола Сегодня, 11:45 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости футбола Сегодня, 11:34 Легендарной встречи не будет. Роналду пропустит матч против Интер Майами Новости футбола Сегодня, 11:20 Рома договорилась о подписании перспективного хавбека молодежной сборной Италии Новости футбола Сегодня, 10:55 Бывший форвард Милана вернулся в Серию А. Он поможет новой команде бороться за выживание Новости футбола Сегодня, 10:23 Тоттенхэм нашел замену Кейну в клубе АПЛ Новости баскетбола Сегодня, 10:08 Евролига, регулярный чемпионат: расписание и результаты игрового дня, турнирная таблица Новости хоккея Сегодня, 10:06 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости футбола Сегодня, 09:55 WhoScored назвал символическую сборную 1/8 финала Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 09:50 Тен Хаг отреагировал на поведение Рэшфорда
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Монако – Партизан прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня Барселона – Осасуна прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня Руа Аве – Эшторил прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня ПАОК – Пансерраикос прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Панатинаикос – Олимпия Милано прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Барселона – Виртус Болонья прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня Тоттенхэм – Брентфорд прогноз и ставки на матч 31 января 2024 Футбол Сегодня Манчестер Сити – Бернли прогноз и ставки на матч 31 января 2024 Футбол Сегодня Шеффилд Уэнсдей - Уотфорд прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня Герта - Кайзерслаутерн прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года