WhoScored назвал символическую сборную 1/8 финала Кубка африканских наций

Статистический портал WhoScored назвал свою версию лучшей команды 1/8 финала Кубка африканских наций.

Согласно WhoScored, самую высокую оценку получил форвард сборной Анголы Желсон Дала. Его выступление оценили в 9.94 балла. Два гола футболиста внесли очень весомый вклад в разгромную победу Анголы над Намибией (3:0).

В топ-3 лучших игроков недели вошел партнер Дала по сборной Мабулулу (8.34), а также нигерийский защитник Калвин Бэсси (8.36).

Команда 1/8 финала Кубка африканских наций по версии WhoScored

Четвертьфинальные матчи Кубка африканских наций пройдут 2 и 3 февраля. Нигерия сыграет с Анголой, Гвинея против ДР Конго, Мали сразится с Кот-д'Ивуаром, а Кабо-Верде - с ЮАР.