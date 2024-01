WBC назвала лучшее событие 2023 года

Мировой боксерский совет определил лучшее событие в 2023 году.

По мнению организаторов, лучшим событием 2023 года стал вечер бокса The Battle of the Baddest, в мейн-ивенте которого дрались чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну. Он прошел в Саудовской Аравии, 28 октября. Напомним, что в том поединке британский боксер побывал в нокдауне, но одержал победу раздельным решением судей - 96-93, 95-94 и 94-95. Поединок длился все 10 раундов.

Также, добавляем полный список боев того вечера:

Фабио Уордли против Давида Аделее - (Уордли, ТКО 7)

Джозеф Паркер против Саймона Кина - (Паркер, КО 3)

Арсланбек Махмудов против Джуниора Райта - (Махмудов, ТКО 1)

Мозес Итаума против Иштвана Берната - (Итаума, ТКО 1)

Карлос Такам против Мартина Баколе - (Баколе, ТКО 4)

Джек Макганн против Роберто Дюрана-младшего - (Макганн, ТКО 2)

Промоутерская компания Top Rank опубликовала промо-ролик к предстоящему поединку между обладателем пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом (19-1, 13 KO) и Джемейном Ортисом (17-1-1,8 KO).

Поединок состоится 8 февраля в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса. На кону будет стоять титул WBO в первом полусреднем весе, которым владеет аргентинец.