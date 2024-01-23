ВИДЕО. Опубликован эпический промо-ролик к бою Теофимо Лопеса и Джемейна Ортиса

Промоутерская компания Top Rank опубликовала промо-ролик к предстоящему поединку между обладателем пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом (19–1, 13 KO) и Джемейном Ортисом (17–1–1,8 KO).

Поединок состоится 8 февраля в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса. На кону будет стоять титул WBO в первом полусреднем весе, которым владеет аргентинец.

Лопес в июне прошлого года добыл убедительную победу над бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе Джошем Тейлором единогласным решением судей. После этого Теофимо заявил, что намерен завершить профессиональную боксерскую карьеру, но затем изменил свое решение.

Ортис единогласным решением судей в сентябре одолел Антонио Морана. Тогда бой пришлось провести дивизионом выше (до 63,5 кг) из-за того, что американец не вложился в вес.