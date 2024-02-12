Вундеркинду Барселоны покорились два очередных рекорда
Новости футбола Сегодня, 07:32
Вундеркинду Барселоны покорились два очередных рекорда
Тинейджер Барселоны Ламин Ямал вчера оформил дубль в матче против Гранады (3:3), чем установил сразу два новых возрастных рекорда Ла Лиги.
Ямал стал самым молодым футболистом, который забивал два гола за один матч Ла Лиги. На момент матча против Гранады воспитаннику Барселоны исполнилось лишь 16 лет, 6 месяцев и 29 дней.
Также Ямал стал единственным футболистом в истории Ла Лиги, который записал на свой счет три гола до наступления 17 лет. По 2 гола в 16-летнем возрасты забивали Ансу Фати и Икер Муниаин.
Всего в текущем сезоне Ямал уже сыграл 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Также 16-летний вингер уже сыграл 4 матча и забил 2 гола за сборную Испании.
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