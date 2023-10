Второй анализ Погба показал, что футболист принимал гормоны роста

Le controanalisi hanno evidenziato come #Pogba abbia assunto Dhea (ormone crescita) e non testosterone sintetico. Il che può portar a uno sconto di pena. I legali di Pogba potranno ora giocare la carta della contaminazione, visto che Dhea presente in decine di prodotti. #Juventus

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 8, 2023