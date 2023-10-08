Второй анализ Погба показал, что футболист принимал гормоны роста

В повторной пробе Поля Погба на наличие тестостерона было определено, что француз принималDHEA, а он является гормоном роста, а не синтетическим тестостероном. Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что это может привести к смягчению наказания на нападающего Ювентуса, ведьDHEAприсутствует в десятках продуктов.

Le controanalisi hanno evidenziato come #Pogba abbia assunto Dhea (ormone crescita) e non testosterone sintetico. Il che può portar a uno sconto di pena. I legali di Pogba potranno ora giocare la carta della contaminazione, visto che Dhea presente in decine di prodotti. #Juventus — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 8, 2023

Считается, что адвокаты Погба теперь будут отталкиваться от этого анализа, ведь дегидроэпиандростерон, или прастерон, не является запрещенным препаратом в большинстве стран и это многофункциональный гормон, являющийся предшественником эстрогенов и андрогенов.

Напомним, что еще 11 сентября Поль Погба получил временную дисквалификацию из-за положительного допинг-теста. После этого француз сдал анализы повторно, чтобы подтвердить, что он не принимал никаких запрещенных препаратов. Но и вторая допинговая проба Погба оказалась положительной. Считается, что нападающий мог самовольно принимать препараты во время лечения своей травмы, при этом, не консультируясь с врачами Ювентуса. Ему грозит четыре года дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Ювентус может расторгнуть контракт с Погба, но как видно эта ситуация приобретает новые обороты.