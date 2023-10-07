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Ювентус может расторгнуть контракт с Погба

Новости футбола Сегодня, 10:20
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Ювентус может расторгнуть контракт с Погба Ювентус может расторгнуть контракт с Погба

Вчера стало известно, что повторная допинг-проба полузащитника туринского клуба Поль Погба дала положительный результатна тестостерон.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport Ювентус будет иметь право расторгнуть контракт с французом, если он будет дисквалифицирован более чем на шесть месяцев.В случае максимального наказания клуб также может потребовать компенсацию убытков.

Стоит отметить, что до временной дисквалификации Погба был самым оплачиваемым игроком команды – его зарплата в клубе составляла 8 миллионов евро в год. Действующий контракт французского полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, что Погба вернулся в Ювентус детом 2022-го года. Француз покинул Манчестер Юнайтед на правах свободного агента. С тех пор в составе Ювентуса Поль сыграл всего в 12-ти матчах, в которых отдал одну результативную передачу.

К слову, свой следующий матч Юве проведет сегодня против Торино. Игра состоится в рамках восьмого тура итальянской Серии А. Начало встречи в 18:00 по среднеевропейскому времени.

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