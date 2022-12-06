Вратарь сборной Марокко повторил легендарный рекорд чемпионатов мира

Вратарь сборной Марокко Яссин Буну повторил рекорд чемпионатов мира, который принадлежал украинцу Александру Шовковскому.

Буну стал вторым голкипером, который не пропустил ни одного гола в послематчевой серии пенальти. Сборная Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 обыграла Испании (0:0, по пенальти - 3:0). Напомним, что Украина с таким же счетом обыграла Швейцарию на ЧМ-2006.

31-летний Буну провел за “Севилью” и сборную Марокко 22 матча во всех турнирах и пропустил 35 голов.

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