Роналду получил предложение только от одного клуба

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил предложение только от “Аль-Насра” из Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

По сведениям источника, стороны в настоящее время ведут переговоры, но футболист пока не дал согласие. Форвард все еще надеется перейти в клуб, который играет в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что “Аль-Наср” предложил португальцу контракт на 2,5 года на общую сумму в 500 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 37-летний Рогалду провел за “Манчестер Юнайтед" 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. В настоящее время он является свободным агентом.

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