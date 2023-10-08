Вратарь Клермона потерял сознание во время матча против Монпелье

В матче восьмого тура французской Лиги 1 Монпелье принимал Клермон. В добавленное ко второму тайму время во вратаря гостей Мори Диау болельщики бросили петарду, которая взорвалась возле его ног. Голкипер потерял сознание и его вынесли с поля на носилках.

После этого, защитник Клермона Нето Боржес показал средний палец фанатам Монпелье, за что был удален с поля арбитром встречи.

В итоге на 97-й минуте матч был остановлен. К этому моменту хозяева вели со счетом 4:2. Дальнейшая судьба поединка пока не известна.