Врачи заблокировали рекордный трансфер в истории клуба АПЛ

Брентфорд был готов заплатить 31,5 миллиона фунтов за переход 18-летнего вингера Брюгге Антонио Нусу, но в последний момент сделка сорвалась.

По сообщению Бэна Джейокбса, врачи Брентфорда во время медосмотра заметили у норвежца серьезные проблемы с коленами, а также неидеальное состояние спины, из-за которого игрок уже дважды вылетал на примерно две недели.

Посему врачи сообщили о высоком травматизме игрока, а клуб решил отказаться от данного перехода, который мог стать самым большим по трансферной стоимости в истории Брентфорда.

Ранее сообщалось о том, что полузащитником интересуется Ливерпуль, но неопределенность вокруг будущего тренера и спортивного директора вынудила «сказуеров» отложить данный переход.

В нынешнем сезоне 18-летний норвежец сыграл в 28 матчах Брюгге, забил четыре гола и отдал три ассиста.