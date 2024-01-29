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Неясность вокруг имени нового тренера может вынудить Ливерпуль отказаться от трансфера

Новости футбола Сегодня, 07:51
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Неясность вокруг имени нового тренера может вынудить Ливерпуль отказаться от трансфера Неясность вокруг имени нового тренера может вынудить Ливерпуль отказаться от трансфера

На минувшей неделе стало известно, что Ливерпуль по окончанию сезона сменит главного тренера и спортивного директора. Это уже отозвалось на трансферной политике клуба.

По сообщению Давида Орштайна, «скаузеры» интересуются 18-летним полузащитником Брюгге Антонио Нуса, но любых шагов по приглашению норвежца делать не будут, пока не станет ясно, кто будет новым главным тренером и спортивным директором.

В нынешнем сезоне 18-летний норвежец сыграл в 28 матчах Брюгге, забил четыре гола и отдал три ассиста.

Ранее мы информировали о том, что за Нусу так же поборется Тоттенхэм. Сообщается, что главным претендентом на вингера является Брнетфорд, который заплатит бельгийскому клубу более 30 миллионов евро.

Transfermarktоценивает игрока, который связан с Брюгге контрактом до лета 2027 года в несколько меньше – 17 миллионов евро.

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