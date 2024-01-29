Неясность вокруг имени нового тренера может вынудить Ливерпуль отказаться от трансфера

На минувшей неделе стало известно, что Ливерпуль по окончанию сезона сменит главного тренера и спортивного директора. Это уже отозвалось на трансферной политике клуба.

По сообщению Давида Орштайна, «скаузеры» интересуются 18-летним полузащитником Брюгге Антонио Нуса, но любых шагов по приглашению норвежца делать не будут, пока не станет ясно, кто будет новым главным тренером и спортивным директором.

В нынешнем сезоне 18-летний норвежец сыграл в 28 матчах Брюгге, забил четыре гола и отдал три ассиста.

Ранее мы информировали о том, что за Нусу так же поборется Тоттенхэм. Сообщается, что главным претендентом на вингера является Брнетфорд, который заплатит бельгийскому клубу более 30 миллионов евро.

Transfermarktоценивает игрока, который связан с Брюгге контрактом до лета 2027 года в несколько меньше – 17 миллионов евро.