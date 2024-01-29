Впервые с 2012 года Наполи ни разу не ударил по воротам соперника

Наполи не смог нанести ни одного удара в створ ворот соперника в Серии А, впервые с 2012 года, сообщает Opta.

Матч 22 тура между Наполи и Лацио завершился при ничейном результате 0:0. Неаполитанцы не ударили ни разу по воротам соперника. Впервые с 2012 года они повторили такой антирекорд, а в целом это третий случай, начиная с сезона 2007/2008, когда команда вернулась в высший дивизион.

На двоих команды нанесли 15 ударов по воротам друг друга, но лишь один в створ (Лацио). Наполи больше владел мячом 61 на 39.

Наполи с 32 очками в активе занимает девятую строчку в таблице Серии А. Лацио на шестой позиции с 34 баллами. В следующем туре пока что действующий чемпион Италии встретится с Вероной 4 февраля. Римская команда в тот же день сыграет с Аталантой.

Президент Наполи Аурелио де Лаурентис рассказал, что их нападающий Виктор Осимхен может перейти в Реал. По словам итальянца, он не удивлен, что нигерийский нападающий хочет давно уже покинуть клуб. Нигериец сменит команду следующим летом, несмотря на то, что продлил контракт до 2026 года с отступными в 130 миллионов.