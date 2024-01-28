Равновесие в Риме. Наполи и Лацио сыграли в безголевую ничью
Новости футбола Сегодня, 14:32
Равновесие в Риме. Наполи и Лацио сыграли в безголевую ничью
Лацио в Риме принимал Наполи в матче 22-го тура чемпионата Италии.
Поединок получился небогатым на события и голевые моменты. Гости больше владели мячом по ходу встречи, а Лациале чаще били по воротам. Хозяева нанесли 10 ударов против пяти у голубых.
Наполи с 32 очками в активе занимает девятую строчку в таблице Серии А. Лацио на шестой позиции с 34 баллами.
В следующем туре пока еще действующий чемпион Италии встретится с Вероной 4 февраля. Римская команда в тот же сыграет с Аталантой.
Серия А, 22-й тур
Лацио - Наполи - 0:0
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