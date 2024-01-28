Равновесие в Риме. Наполи и Лацио сыграли в безголевую ничью

Лацио в Риме принимал Наполи в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Поединок получился небогатым на события и голевые моменты. Гости больше владели мячом по ходу встречи, а Лациале чаще били по воротам. Хозяева нанесли 10 ударов против пяти у голубых.

Наполи с 32 очками в активе занимает девятую строчку в таблице Серии А. Лацио на шестой позиции с 34 баллами.

В следующем туре пока еще действующий чемпион Италии встретится с Вероной 4 февраля. Римская команда в тот же сыграет с Аталантой.

Серия А, 22-й тур

Лацио - Наполи - 0:0