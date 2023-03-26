Винисиус Жуниор отказался от "номера Роналду" в "Реале"

Бразильский нападающий “Реала” Винисиус Жуниор отказался от седьмого номера, под которым за королевский клуб выступал португальский нападающий Криштиану Роналду, сообщает ESPN Brasil.

По сведениям источника, руководство мадридцев было готово передать бразильцу “семерку” со следующего сезона. Сейчас под этим номером играет бельгийский форвард Эден Азар, который практически не выходит на поле.

В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус Жуниор провел за “Реал” 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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