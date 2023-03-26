Сборная Италии хочет переманить аргентинского таланта
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: инстаграм Джанлуки Престианни/Автор неизвестен
Сборная Италии хочет натурализовать нападающего “Велеса Сарсфилд” Джанлуки Престианни, сообщает Сalciomercato.
По сведениям источника, чиновники итальянской федерации футбола работают над тем, чтобы талантливый аргентинец получил итальянский паспорт. У игрока есть итальянские корни, поэтому он может легально получить документы.
Ранее соощбалось, что форвард входит в сферу интересов “Реала” и “Барселоны”.
В нынешнем сезоне 17-летний Престианни провел за “Велес Сарсфилд” четыре матча и забил один гол. За юношескую сборную Аргентины U17 сыграл пять матчей и забил два мяча.
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