Сборная Италии хочет переманить аргентинского таланта

Сборная Италии хочет натурализовать нападающего “Велеса Сарсфилд” Джанлуки Престианни, сообщает Сalciomercato.

По сведениям источника, чиновники итальянской федерации футбола работают над тем, чтобы талантливый аргентинец получил итальянский паспорт. У игрока есть итальянские корни, поэтому он может легально получить документы.

Ранее соощбалось, что форвард входит в сферу интересов “Реала” и “Барселоны”.

В нынешнем сезоне 17-летний Престианни провел за “Велес Сарсфилд” четыре матча и забил один гол. За юношескую сборную Аргентины U17 сыграл пять матчей и забил два мяча.

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