Бразильский нападающий мадридского “Реала” Винисиус Жуниор может пропустить остаток сезона из-за дисквалификации, сообщает AS.

Такое наказание грозит бразильцу за удаление в матче 35-го тура чемпионата Испании против “Валенсии” (0:1). В этой встрече форвард получил красную карточку за удар соперника в лицо.

Если наказание будет утверждено, то футболист не сыграет в оставшихся матчах Ла Лиги против “Райо Вальекано”, “Севильей” и “Атлетиком”.

В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус провел за “Реал” 54 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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