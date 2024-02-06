"Выглядит как от семи до десяти дней". Бывший чемпион мира усомнился в серьезности рассечения Фьюри

Экс-чемпион мира Карл Фроч заявил, что рассечение Тайсона Фьюри, из-за которого пришлось перенести бой против Александра Усика, выглядит подозрительно.

По мнению Форча, рассечение Цыганского не выглядит настолько серьезным, чтобы из-за него переносить чемпионский поединок.

«Я не уверен, что бой произойдет в мае. Начнем с того, что я сомневаюсь в рассечении. Я хотел бы увидеть, как его зашили.

После того как вчера вечером я увидел Фьюри в его Instagram, я понял, что рассечение не похоже на острую травму. Оно выглядит как будто уже заживает. На вид от семи до десяти дней.

Эти кадры со спарринга могли быть как подлинными, так и нет. Они, видимо, были сняты на Nokia 8210, были размытыми и ужасными. Мы так и не увидели рассечение после удара локтем», - завил Форч.