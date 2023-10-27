Технические наблюдатели УЕФА определили лучшего игрока третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

Им стал Эванилсон. Бразильский форвард оформил хет-трик в матче за Порту против Антверпена.

Нападающий начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 44-й минуте вместо Венделла. Во 2-й 45-минутке Эванилсон забил трижды.

Кроме него, на приз лучшему игроку недели претендовали форвард Арсенала Габриэл Жезус, Сантьяго Хименес из Фейенорда и защитник РБ Лейпциг Давид Раум.

ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов