Названы имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

На официальном сайте УЕФА был опубликован список номинантов на приз лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 24 и 25 октября были сыграны матчи третьего тура группового этапа турнира.

В список номинантов попали нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус, форвард "Порту" Эванилсон, защитник "Лейпцига" Давид Раум и нападающий "Фейеноорда" Сантьяго Хименес.

Все указанные футболисты ярко проявили себя на неделе.

Жезус забил гол и сделал голевую передачу в матче против "Севильи" (2:1). Эванилсон стал автором хет-трика в победной игре против "Антверпена" (4:1). Хименес записал на свой счет два гола в домашнем противостоянии с "Лацио" (3:1). Раум забил первый гол для своей команды в матче против "Црвены Звезды" (3:1).

Лучшего игрока третьего тура будут выбирать путем голосования на сайте УЕФА. Имя победителям в номинации назовут 27 октября.

Отметим, что по итогам матчей второго тура лучшим игроком стал нападающий "Атлетико" Альваро Мората, забивший два гола в матче против "Фейеноорда" (3:2).