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ВИДЕО. Номинанты на лучший гол седьмого тура квалификации Евро 2024

Новости футбола Сегодня, 03:12
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
ВИДЕО. Номинанты на лучший гол седьмого тура квалификации Евро 2024 УЕФА опубликовало список номинантов на лучший гол седьмого этапа отбора к Чемпионату Европы 2024 года. Все желающие могут проголосовать за наиболее понравившийся им гол на сайте УЕФА.

УЕФА опубликовало список номинантов на лучший гол седьмого этапа отбора к Чемпионату Европы 2024 года. Все желающие могут проголосовать за наиболее понравившийся им гол на сайте УЕФА.

Среди кандидатов на звание автора лучшего гола представлены Мбаппе, Бонавентура, Салаи и Лоботка.

Французский форвард Килиан Мбаппе оформил дубль в выездном матче с Нидерландами. Благодаря этому «мушкетеры» сумели обыграть соперника со счетом 2:1. Именно его второй гол стал зрелищным. После перепасовки с Рабио, Мбаппе вышел на ударную позицию на линии штрафной площадки и мощным ударом положил мяч прямо под перекладину, Вербругген, вратарь Нидерландов, был бессильный против такого удара.

Полузащитник сборной Италии Джакомо Бонавентура открыл счет в матче против Мальты на 23-ой минуте. В результате его команда разгромила соперника со счетом 4:0. Но именно первый гол стал красотой всего матча. Игрок Фиорентины пробивал приблизительно с той же позиции, что и Мбаппе. Но получил пас от Кина стоя спиной к воротам, он развернулся и положил мяч практически в самый угол, дальний для него. Вратарь сборной соперников не был в состоянии дотянуться до мяча.

Гол нападающего сборной Венгрии Адама Салаи принес победу его команде в матче против Сербии. На момент 34-ой минуты матча счет уже был 1:1 и игрок Базеля установил конечный счет забив еще один гол. Получив пас от Него за пределами штрафной, игрок обработал мяч и пробил в дальний угол ворот, не оставляя шансов голкиперу соперников.

Полузащитник Словакии Станислав Лоботка хоть и забил красивый гол в ворота Португалии, но это не спасло его сборную от поражения в матче. Дубль Роналду и гол Рамоса сделали свое дело и матч закончился со счетом 3:2 в пользу португальцев. При счете 1:3 словаки не останавливались и на 80-ой минуте Дуда отдал пас на Лоботку, и тот из-за пределов штрафной мощно пробил по воротах. Роналду пытался заблокировать этот удар, а Кошта парировать, но все бесполезно и мяч залетел в сетку ворот.

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