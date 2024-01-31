ВИДЕО. Неймар грубо ответил хейтерам, которые писали про его лишний вес

Звезда Аль-Хиляла и сборной Бразилии Неймар грубо ответил всем хейтерам, которые в последние дни много писали про его неудовлетворительную физическую форму.

Бывший футболист Барселны и ПСЖ записал видео, на котором продемонстрировал, что его живот выглядит нормально, а также показал средний палец.

“Лишний вес? Отлично. Но толстый ли я? Я так не думаю. Выкусите, хейтеры! Смиритесь с этим или сойдете с ума”, – говорит на видео Неймар.

Neymar responding to those who are claiming he is overweight:



‘Okay, overweight, but fat? I don't think so! Take it, haters! Give it up or run away!’



What a guy 😂😂😂 pic.twitter.com/tldTHaspaV — george (@StokeyyG2) January 30, 2024

Ранее в сети стало вирусным видео с вечеринки Ромарио, на которую пришел Неймар. Там отчетливо казалось, что физическая форма футболиста вызывает большие вопросы.

Напомним, Неймар не играет в футбол с 18 октября, когда он в матче против Уругвая получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок колена. Ожидается, что он уже не сыграет в этом сезоне и пропустит Копа Америка-2024.