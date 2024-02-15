ВИДЕО. Эрлинг Холанд анонсировал продажу собственного бренда мороженного

Форвард Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд анонсировал запуск собственного бренда мороженного. Линейка будет называться просто “Холанд”.

Именное мороженное поступит в продажу исключительно в Норвегии. На полках норвежских магазинов оно появится уже 19 февраля. Производством будет заниматься компания Hennig Olsen.

Нападающий опубликовал видео, на котором он наслаждается вкусным угощением, сидя на диване в форме сборной Норвегии. «Оно почти здесь — доступно исключительно в Норвегии с 19.2» - подписал ролик звездный форвард.

IT'S ALMOST HERE - Exclusively available in Norway from 19.2 pic.twitter.com/PP4zc7WI9f — Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 15, 2024

В текущем сезоне на счету Холанда 21 гол в 26 матчах во всех турнирах. 17 февраля Манчестер Сити сыграет против Челси в английской Премьер-лиге.

Ранее мы сообщали, что в семье звездного норвежца случилось горе.