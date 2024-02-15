Вест Хэм готов увести у Кристал Пэласа потенциального тренера

Ранее мы информировали о том, что австрийский специалист Оливер Гласнер станет преемником Ройя Ходжсона в Кристал Пэлас, но, не всё так просто.

По сообщениюCaughtOffside, кандидатуру 49-летнего тренера так же рассматривает и Вест Хэм, который в ближайшее время может попрощаться с Дэвидом Мойесом.

В Вест Хэме знают все об этом менеджере, ведь пару лет назад он тренировал франкфуртский Айнтрахт, одержавший победу над Вест Хэмом в полуфинале Лиги Европы. Гласнер высоко ценится в европейском футболе, и он может оказаться качественным назначением для "молотобойцев".

Последним клубом 49-летнего австрийца был франкфуртский Айнтрахт, с которым он выиграл Лигу Европы-2021/22. До этого он тренировал Вольфсбург и ЛАСК Линц.