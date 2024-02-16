Вероятный спортивный директор Манчестер Юнайтед укажет на дверь четырём игрокам, если придёт в клуб

Спортивный директор Ньюкасла Дэн Эшворт максимально близок к переходу на аналогичную должность в Манчестер Юнайтед, и несмотря на то, что кресло на «Олд Траффорд» он ещё не получил, Эшворт уже намерен наводить порядок в команде.

По сообщению talkSPORT в случае, если Эшворт станет спортивным директором Манчестер Юнайтед, стан «красных дьяволов» покинут Харри Магвайр, Энтони, Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд.

Напомним, что Манчестер Юнайтед уже установил положительное направление в переговорах с английским специалистом. Однако, все сейчас зависит от Ньюкасла, который должен определить будущее Эшворта.

Известны и главные трансферные цели Манчестер Юнайтед на летнее трансферное окно. На «Олд Траффорд» хотят пригласить в свои ряды вингера Кристал Пэлас Майкла Олиса и защитника Джаррада Брэнтвейта из Эвертона.