Манчестер Юнайтед хочет подписать спортивного директора Ньюкасла

Манчестер Юнайтед работает над подписанием спортивного директора Ньюкасл, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как сообщают источники, последние несколько недель "красные дьяволы" работают над назначением Дэна Эшворта, который является спортивным директором Ньюкасла. Манчестер Юнайтед уже установил положительное направление в переговорах с английским специалистом. Однако, все сейчас зависит от клуба Ньюкасла. Клуб должен провести переговоры с самим специалистом и определить будущее спортивного директора.

Английская Премьер-лига ратифицировала покупку 25% акций Манчестер Юнайтед сэром Джимом Рэтклиффом. Глава компании INEOS успешно прошел проверку, предусмотренную АПЛ для владельцев клубов.

Последнее слово осталось за Футбольной ассоциацией, которая еще не завершила свою часть процесса, но это считается формальностью.