Венсан Компани сообщил Бернли о своем решении возглавить Баварию Мюнхен.

По информации Фабрицо Романо, наставник “бордовых” очень хочет стать главным тренером Баварии. Между двумя клубами продолжаются переговоры о компенсационных выплатах, и все они направлены на скорейшее достижение соглашения.

Ранее сообщалось, что Бавария и Компани уже достигли соглашения по условиям контракта. Осталось достигнуть компромисса клубам.

Компани тренирует Бернли с лета 2022 года. Под его руководством Бернли уверенно выиграл Чемпионшип, но по итогам завершившегося сезона вылетел из Премьер-лиги с 19 места.

Ранее Баварии отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник. Также она пыталась договориться о продолжении сотрудничества с Тухелем, но и эти переговоры провалились.