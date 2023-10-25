Вашингтон Кэпиталс победили на выезде Нью-Джерси Девилс в матче с десятью голами

Сегодня в рамках регулярного сезона НХЛ состоялся один матч. Его результат стал неожиданным. «Вашингтон Кэпиталс», который демонстрировал плохие результаты на старте, выиграл на выезде у «Нью-Джерси Девилс».

Первый период гости выиграли со счетом 3:0. Шайбы забросили Энтони Манта, Дилан Строум и Сонни Милано.

Во втором периоде игра полностью ушла под контроль «Нью-Джерси». «Дьяволы» забросили за 20 минут четыре шайбы. Дубль сделал Тайлер Тоффоли, также забили Тимо Майер и Нико Хишир. Вратарь «Вашингтона» Хантер Шепард, который дебютировал в НХЛ, почувствовал, что такое лучшая лига мира.

Однако Шепард не сломался морально, а его партнеры в третьем периоде забросили три безответные шайбы. Дилан Строум сделал дубль, реализовав большинство, победную шайбу забил Коннор Макмайкл, а Александр Овечкин забил последний гол, поразив пустые ворота.

У Овечкина стало 824 шайбы в НХЛ. Это на 70 шайб меньше, чем у рекордсмена Уэйна Гретцки.

Ранее «Колорадо Эвеланш» установил исторический рекорд НХЛ.

«Нью-Джерси» - «Вашингтон» - 4:6 (0:3, 4:0, 0:3)