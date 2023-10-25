Ван Перси назвал тройку лучших футболистов мира

Легендарный нидерландский футболист Робин ван Перси рассказал, каких трех футболистов считает лучшими в мире на данный момент.

Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» не включил в свою тройку форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Кто сейчас три лучших игрока? Мбаппе, Месси и Холанд», - сказал ван Перси в интервью ESPN.

Лионель Месси минувшим летом сменил французский ПСЖ на американский «Интер Майами». Он перебрался за океан как свободный агент. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2025 года. В текущем сезоне капитан сборной Аргентины сыграл 13 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и сделав пять голевых передач.

Килиан Мбаппе попал в скандал, когда не захотел продлевать контракт с ПСЖ, но вернулся в состав. Его контракт истекает летом 2024 года. В этом сезоне 24-летний футболист провел десять матчей за «ПСЖ», в которых записал на свой счет девять голов и отдав одну результативную передачу.

Эрлинг Холанд перебрался в «Манчестер Сити» в 2022 году и подписал соглашение до июня 2027 года. В этом сезоне Холанд провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделав две результативные передачи.