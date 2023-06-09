"Валенсия" завершила первый трансфер лета

Турецкий защитник Дженк Озкачар перешел в “Валенсию”.

Как сообщает официальный сайт “летучих мышей”, клуб активировал опцию выкупа игрока у французского “Лиона”.

Стороны заключили контракт до середины 2028 года.

Озкачар выступал во второй части сезона на правах аренды в “Валенсии”. Он принял участие в 21 матче во всех турнирах, записав на свой счет одну результативную передачу.