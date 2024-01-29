В Ювентусе изменили своё мнение по поводу трансферной политики клуба зимой
Новости футбола Сегодня, 10:06
В Ювентусе изменили своё мнение по поводу трансферной политики клуба зимой
Ранее со слов спортивного директора Ювентуса Кристиано Джунтоли стало известно, что подписание Тьягу Джало с Лилля станет единственным трансфером «зебр» зимой. Но, как оказалось, это не совсем так.
По сообщению Джанлуки Ди Марцио, туринцы в зимнее трансферное окно намерены подписать центрального полузащитника. Ныне между Джунтоли и главным тренером Ювентуса Массимилиано Аллегри идут дискуссии об оценке возможных кандидатур.
Так же сообщается, что заявления, подобные до изречений Джунтоли, нацелены на устранение трансферных слухов. В клубных кабинетах же ведётся работа над тем, чтобы оценить все возможные кандидатуры на рынке.
Ранее сообщалось о том, что «старая синьора» сохраняет интерес к полузащитнику Шахтёра Георгию Судакову.
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