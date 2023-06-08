В "Вест Хэме" отреагировали на поведение своих фанатов в финале Лиги конференций

“Вест Хэм” раскритиковал поведение своих болельщиков во время финала Лиги конференций с “Фиорентиной” (2:1).

В первом тайме с трибун англичан в защитника итальянского клуба Кристиано Бираги полетели бокалы. Один из них рассек голову футболисту.

В “Вест Хэме” заявили, что такое поведение не приветствуется клубом и большинством его болельщиков.

Клуб будет сотрудничать с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств инцидента и поиска виновных.

Если злоумышленников удастся установить, то они не смогут посещать стадион и путешествовать с клубом.