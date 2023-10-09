EN EN NG NG
Главная Новости В УЕФА отреагировали на происходящее в Израиле

В УЕФА отреагировали на происходящее в Израиле

Новости футбола Сегодня, 04:16
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
В УЕФА отреагировали на происходящее в Израиле Фото: открытые источники

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить все матчи, запланированные в Израиле на неопределенный срок. Это связано с ситуацией, которая происходит в стране.

Официальное заявление УЕФА обращает внимание на положение дел в Израиле. По данным организации, новые даты будут объявлены позднее.

Один из отложенных матчей - отборочный матч Евро-2024 между Израилем и Швейцарией, который должен был состояться 12 октября. Также отложены отборочные матчи молодежного первенства Европы (до 21 года) с участием сборной Израиля против команд Эстонии (12 октября) и Германии (17 октября).

Не состоятся и встречи отборочного цикла чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет, запланированные в Израиле с 11 по 17 октября. В рамках турнира должны были сыграть 12 матчей. В этой группе участвовали Израиль, Бельгия, Гибралтар и Уэльс.

УЕФА также отметила, что они будут следить за обстановкой и поддерживать контакт с командами, прежде чем принять решение о новых датах и возможных изменениях в других предстоящих матчах.

Боевики ХАМАС напали на Израиль утром 7 октября. В ответ израильтяне начали операцию «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о состоянии войны. В результате конфликта погибли более 700 человек в Израиле и более 400 человек в секторе Газы.

Популярные новости
Севилья уволила главного тренера Новости футбола Сегодня, 03:14 Севилья уволила главного тренера после провального старта сезона
Холанд снова не забил, а Артета обыграл Гвардиолу. Оценки игроков за матч Арсенал – Манчестер Сити Новости футбола Вчера, 14:49 Холанд снова не забил, Артета обыграл Гвардиолу. Оценки игроков за матч Арсенал – Манчестер Сити
Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси Новости футбола 07 окт 2023, 15:57 Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси
Дежавю с финала ЛЧ 1999. Оценки игрокам за матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Брентфорд Новости футбола 07 окт 2023, 15:23 Дежавю с финала ЛЧ 1999. Оценки игрокам за матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Брентфорд
ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ Новости футбола 07 окт 2023, 11:22 ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ
Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги Новости футбола 07 окт 2023, 10:10 Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:15 Конте может возглавить испанскую Севилью Новости футбола Сегодня, 05:42 Матч чемпионата Испании завершился дракой Новости футбола Сегодня, 05:33 Стало известно, где пройдет Евро-2032 Новости футбола Сегодня, 04:50 Лукаку раскрыл секрет своей результативности в Роме Новости футбола Сегодня, 04:34 Большой скандал в Испании: судья не засчитал чистый гол Барселоны. ВИДЕО Новости футбола Сегодня, 04:16 В УЕФА отреагировали на происходящее в Израиле Новости футбола Сегодня, 03:50 В УЕФА возник конфликт из-за возвращения российских сборных Новости футбола Сегодня, 03:14 Севилья уволила главного тренера после провального старта сезона Новости футбола Сегодня, 02:26 Дибала получил травму: Моуринью раскрыл подробности Новости футбола Сегодня, 01:58 Анчелотти высказался о результативности Беллингема
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Зринськи — Слога 9 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эльче - Андорра 9 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Университатя Клуж - Сепси 9 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вильярреал B - Эспаньол 9 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бертон — Кембридж Юнайтед 9 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Ноттс Каунти — Дерби 10 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Линкольн — Вулверхэмптон U21 10 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Блэкпул — Ливерпуль U21 10 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Моркам — Барроу 10 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Эксетер — Арсенал U21 10 октября 2023 года