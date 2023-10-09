В УЕФА отреагировали на происходящее в Израиле

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить все матчи, запланированные в Израиле на неопределенный срок. Это связано с ситуацией, которая происходит в стране.

Официальное заявление УЕФА обращает внимание на положение дел в Израиле. По данным организации, новые даты будут объявлены позднее.

Один из отложенных матчей - отборочный матч Евро-2024 между Израилем и Швейцарией, который должен был состояться 12 октября. Также отложены отборочные матчи молодежного первенства Европы (до 21 года) с участием сборной Израиля против команд Эстонии (12 октября) и Германии (17 октября).

Не состоятся и встречи отборочного цикла чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет, запланированные в Израиле с 11 по 17 октября. В рамках турнира должны были сыграть 12 матчей. В этой группе участвовали Израиль, Бельгия, Гибралтар и Уэльс.

УЕФА также отметила, что они будут следить за обстановкой и поддерживать контакт с командами, прежде чем принять решение о новых датах и возможных изменениях в других предстоящих матчах.

Боевики ХАМАС напали на Израиль утром 7 октября. В ответ израильтяне начали операцию «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о состоянии войны. В результате конфликта погибли более 700 человек в Израиле и более 400 человек в секторе Газы.