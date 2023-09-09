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В США в восторге от игры Месси за Интер Майами

Новости футбола Сегодня, 03:30
В США в восторге от игры Месси за Интер Майами Фото: ФК Интер Майами

Звездный американский футболист Кристиан Пулишич, выступающий за "Милан" и сборную США, высказался об уроне игры аргентинца Лионеля Месси в “Интер Майами”.

По словам вингера, он впечатлен тем, что демонстрирует Месси на поле.

Также Пулишич отметил его важность для развития МЛС. Напомним, что Месси забил 11 голов в 11 матчах за свою новую команду.

“Выступление Месси в МЛС придает особую значимость играм, в которых он участвует. Все матчи, в которых аргентинец принимает участие, становятся грандиозными событиями. Эти матчи привлекают внимание всех. Его переезд в США позитивно сказывается на развитии футбола в стране и делает игры МЛС интересными и веселыми”, - сказал он.

Пулишич добавил, что он лично с большим интересом следит за игрой капитана сборной Аргентины за "Интер Майами", так как там играют некоторые его партнеры по сборной США.

Напомним, что в ночь на 8 сентября Месси принес победу сборной Аргентины в отборочном матче чемпионата мира-2026. Лидер команды забил единственный гол в ворота Эквадора.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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