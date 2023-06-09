В "Шахтере" рассказали, почему продали Мудрика именно в "Челси"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин раскрыл причины продажи Михаила Мудрика в "Челси", а не в “Арсенал”.

Напомним, что украинец перебрался в Англию в январе текущего года.

"Главное различие между двумя клубами заключалось в размере платежей и бонусов. Однако, бонусы, которые обсуждались с "Арсеналом", были слишком высокими и казались недостижимыми. В то же время, "Челси" предлагал реальные и справедливые бонусы, которые клуб ожидает получить через два-три года", - ответил Палкин.

Отметим, что во второй части сезона за “Челси” Мудрик не забил ни одного гола.