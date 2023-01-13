В Саудовской Аравии рассказали о сумасшедшем спросе на футболки Роналду

В Саудовской Аравии начался небывалый ажиотаж среди местных болельщиков, которые активно скупают футболки с именем Криштиану Роналду.

Напомним, что в начале года футболист перебрался в местный “Аль-Наср”.

Как рассказали в одном из клубных магазинов, здесь раскупили все запасы футболок с именем португальца.

“Это были несколько сумасшедших дней. Здесь было все забито, снаружи тоже были очереди. Мы даже вызывали сотрудников службы безопасности клуба, чтобы они пришли и помогли нам с организацией. Мы заказали дополнительные партии футболок, седьмых номеров и всего остального”, - рассказал представитель фан-шопа.