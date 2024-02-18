EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола В прошлом сезоне стали чемпионами в последнюю секунду. Тухель высказался о шансах Баварии на титул

В прошлом сезоне стали чемпионами в последнюю секунду. Тухель высказался о шансах Баварии на титул

Новости футбола Сегодня, 14:40
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
В прошлом сезоне стали чемпионами в последнюю секунду. Тухель высказался о шансах Баварии на титул В прошлом сезоне стали чемпионами в последнюю секунду. Тухель высказался о шансах Баварии на титул

Главный тренер Баварии Томас Тухель прокомментировал болезненное поражение своей команды от Бохума (2:3) в 22-м туре Бундеслиги.

Мюнхенская команда проиграла три матча во всех турнирах подряд, чего с ними не случалось с 2015 года. Всего под руководством Тухеля Бавария потерпела 11 поражений в 44 матчах.

«Такие поражения несправедливы. Сегодня многое было против нас. Это поражение не было похоже на две последних неудачи. Мы выступили иначе, чем в Леверкузене и в Риме. Сегодня пошло не так все, что только можно. У нас было значение xG 3,4, мы создали пять или шесть первоклассных моментов. Мы полностью доминировали и фактически пропустили голы на ровном месте. Но в этом матче мы также должны отдать должное сопернику.

Чемпион Бундеслиги Бавария? Сейчас это не выглядит столь реалистично. Но в прошлом сезоне мы тоже надеялись до последней секунды, и это сработало», - сказал Тухель.

После двух неудач в чемпионате кряду Бавария отстает от Байера на восемь очков. До конца сезона в Бундеслиге осталось сыграть 12 туров.

Связанные команды и лиги
Бавария Бундеслига Германия
Популярные новости
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура Новости футбола Сегодня, 13:42 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура
Реал намерен пригласить из ПСЖ не только Мбаппе Новости футбола Вчера, 10:30 Реал намерен пригласить из ПСЖ не только Мбаппе
The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда Новости гольфа 15 фев 2024, 21:41 The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда
Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом Новости футбола 15 фев 2024, 11:33 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом
Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций Новости футбола 15 фев 2024, 04:31 Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере Новости футбола 14 фев 2024, 16:34 Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:11 У тен Хага появился топ-бомбардир? Видео голов и обзор матча Лутон — МЮ — 1:2 Новости футбола Сегодня, 17:03 Анчелотти призвал поддержать талантливого полузащитника Реала Новости футбола Сегодня, 17:00 Фиаско Баварии, Барселона определилась с приемником Хави. Daily Digest за 18 февраля Новости футбола Сегодня, 16:55 Милан в драматичном матче проиграл Монце и упустил шанс опередить Ювентус в таблице Серии А Новости футбола Сегодня, 16:16 Бывший лидер Кристал Пэлас может вернуться в АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:06 "Это не Бавария". Нойер жестко прокомментировал очередное поражение мюнхенской команды Новости футбола Сегодня, 15:43 Основной вратарь настроен покинуть Рому по окончании сезона Новости футбола Сегодня, 15:33 Хочу продолжать помогать команде. Хойлунд поделился секретом своей результативности Новости футбола Сегодня, 15:08 Владелец Милана готов инвестировать в летние трансферы порядка 100 миллионов евро Новости футбола Сегодня, 15:02 Кейн установил бомбардирский рекорд Бундеслиги, превзойдя достижение Холанда
Прогнозы на спорт
Футбол 19 фев 2024 Аль-Нахда – Аль-Риффа прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол 19 фев 2024 Башакшехир – Кайсериспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол 19 фев 2024 Бешикташ – Коньяспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Хоккей 19 фев 2024 Бостон Брюинз – Даллас Старз прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Маккаби Нетания – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Хоккей 19 фев 2024 Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Тенерифе – Эльденсе прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Амьен – Бордо прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Атлетик Бильбао – Жирона прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол 19 фев 2024 Эвертон — Кристал Пэлас прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года