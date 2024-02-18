В прошлом сезоне стали чемпионами в последнюю секунду. Тухель высказался о шансах Баварии на титул

Главный тренер Баварии Томас Тухель прокомментировал болезненное поражение своей команды от Бохума (2:3) в 22-м туре Бундеслиги.

Мюнхенская команда проиграла три матча во всех турнирах подряд, чего с ними не случалось с 2015 года. Всего под руководством Тухеля Бавария потерпела 11 поражений в 44 матчах.

«Такие поражения несправедливы. Сегодня многое было против нас. Это поражение не было похоже на две последних неудачи. Мы выступили иначе, чем в Леверкузене и в Риме. Сегодня пошло не так все, что только можно. У нас было значение xG 3,4, мы создали пять или шесть первоклассных моментов. Мы полностью доминировали и фактически пропустили голы на ровном месте. Но в этом матче мы также должны отдать должное сопернику.

Чемпион Бундеслиги Бавария? Сейчас это не выглядит столь реалистично. Но в прошлом сезоне мы тоже надеялись до последней секунды, и это сработало», - сказал Тухель.