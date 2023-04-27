В "МЮ" нашли игрока, на которого плохо влиял Роналду

Прошлой осенью Криштиану Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" после громкого скандала.

На страницах The Athletic появился материал, в котором утверждают, что знаменитый португалец оказал негативное влияние на футболистов команды.

Некоторые игроки страдали из-за статуса Роналду, их “напрягало” присутствие звездного футболиста.

Один из игроков начал играть хуже после прихода Роналду. Анализы, проведенные в "Манчестер Юнайтед", показали, что этот игрок в основном передавал мяч португальцу. Предположительно, он надеялся получить похвалу от знаменитого форварда.

Сейчас Роналду играет за “Аль-Наср” в Саудовской Аравии.