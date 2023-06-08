В MLS уже поприветствовали Месси в США

Служба коммуникаций MLS отреагировала на трансфер аргентинского нападающего Лионеля Месси в “Интер Майами”.

Там опубликовали пост, в котором выразили свои эмоции по поводу громкого трансфера.

“Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать одного из величайших футболистов всех времён в нашей лиге”, - говорится в сообщении.

Ожидается, что презентация аргентинца в новом клубе состоится 1 июля.

Недавно Месси покинул ПСЖ и получил статус свободного агента.