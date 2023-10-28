В контракте Серу Гирасси прописана смешная сумма отступных

В контракте нападающего Штутгарта Серу Гирасси есть интересный пункт. По информации инсайдера Фабрицио Романо в договоре прописана клаусула в размере всего 17.5 миллионов евро. Это значит, что уже зимой гвинейский форвард может сменить клуб. Отмечается, что за такую смешную сумму найдется множество желающих приобрести Гирасси.

Добавим, что 27-летний игрок в этом сезоне бьет рекорды результативности в Бундеслиге. Нападающий успел забить уже 14 голов всего за 8 матчей в Бундеслиге, а также на его счету 1 гол в Кубке Германии.

Напомним, что Штутгарт заплатил за Гирасси 9 миллионов евро французскому Ренну по истечению срока аренды. С тех пор Серу провел в футболке «швабов» 37 поединков, в которых забил 29 голов и отдал 4 голевые передачи. Отметим, что форвард уже выступал ранее в Бундеслиге — с 2016 по 2018 был игроком ротации в Кельне.

К слову, Трансфермаркт оценивает Гирасси в 40 миллионов евро. Если футболист продолжить забивать в таком же темпе, его стоимость непременно будет расти.