Серу Гирасси установил рекорд результативности Бундеслиги

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси сдела хет-трик в матче с «Вольфсбургом». У 27-летнего французского форварда теперь 13 голов после семи туров. Это лучший показатель в истории Бундеслиги на такой дистанции, сообщает Gracenote.

Предыдущим рекордсменом был легендарный Роберт Левандовски. Поляку дважды удавалось забить 11 голов за семь стартовых туров Бундеслиги.