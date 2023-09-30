В Интер Майами сообщили важные новости о состоянии Месси

Звездный аргентинский футболист Лионель Месси вернулся к тренировкам с "Интер Майами".

Как сообщает ESPN, несмотря на это, его участие в следующем матче МЛС против "Нью-Йорк Сити" все еще под большим вопросом.

При этом уже точно известно, что встречу пропустит испанец Жорди Альба. Он не сыграет в важном матче из-за травмы мышц бедра.

"Лео будет тренироваться. Мы следим за его состоянием и примем решение ежедневно. Жорди потребуется больше времени для восстановления", - рассказал журналистам ассистент главного тренера "Интер Майами" Хавьер Моралес.

Месси и Альба на неделе пропустили финальный матч открытого Кубка США, в котором “Интер Майами” уступил "Хьюстон Динамо" со счетом 1:2. Кроме того, оба бывших футболиста “Барселоны” не сыграли в матче МЛС против "Орландо Сити" (1:1).

На данный момент "Интер Майами" идет на 14-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 32 очками после 29 игр. "Нью-Йорк Сити" идет на девятом месте и у него есть все шансы попасть в плей-ин.

Встреча пройдет в ночь на 1 октября.