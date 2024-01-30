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В гонку за полузащитника дортмунской Боруссии ворвался клуб Серии А

Новости футбола Сегодня, 10:24
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
В гонку за полузащитника дортмунской Боруссии ворвался клуб Серии А В гонку за полузащитника дортмунской Боруссии ворвался клуб Серии А

Марсель и Ноттингем Форрест являлись претендентами на то, чтобы арендовать полузащитника дортмундской Боруссии Джованни Рейны, но они получили ещё одного конкурента.

По сообщению Джанлуки Ди Марцио, в гонку за аренду американца вмешалась Фиорентина, которая связывалась со «шмелями» по поводу подписания игрока.

В поисках нового вингера для команды Винченцо Итальяно «фиалки» рассматривали несколько вариантов, включая Альберта Гудмундссона из Дженоа и талантливого игрока Интера Валентина Карбони.

У Рейны осталось 18 месяцев по контракту с Дортмундом, и, похоже, он обречен покинуть клуб в ближайшем будущем, опустившись на самое дно иерархии в Бундеслиге. В этом сезоне он провел всего 360 минут в 14 матчах, пропустив начало сезона из-за травмы малоберцовой кости.

Transfermarkt оценивает полузащитника сборной США в 20 миллионов евро.

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