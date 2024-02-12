В Германии убили юного украинского баскетболиста

В немецком Дюссельдорфе убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, сообщили в Федерации баскетбола Украины.

Владимир Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за местную молодежную команду ART Giants U-19. Накануне матча, в субботу вечером 10 февраля, на украинских баскетболистов напали неизвестные лица и нанесли ножевые ранения. В результате нападения ребята получили многочисленные ранения.

Сообщается, что врачи не спасли Владимира Ермакова. Его друг Артем Козаченко до сих пор находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Вчера, 11 февраля, в возрасте 24 лет оборвалась жизнь мирового рекордсмена в марафоне Келвина Киптума. Смертельное ДТП произошло в Западной Кении поздно вечером. Машина, за рулем которой находился Киптум, съехала с трассы и на большой скорости врезалась в дерево.

Кроме Киптума в автокатастрофе погиб его тренер Герваис Хакизимана. Девушка, которая также находилась в машине, госпитализирована с многочисленными травмами.