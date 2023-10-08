В этот день восемь лет назад Юрген Клопп стал главным тренером Ливерпуля

8 октября 2015 года немецкий специалист Юрген Клопп был представлен главным тренером Ливерпуля. На то время тренер находился без работы: летом 2015 года Клопп покинул Боруссию Дортмунд как свободный агент.

На момент прихода немца Ливерпуль занимал десятое место в английской Премьер-лиге и отставал после восьми туров от лидера - Ман Сити - на шесть очков.

Первый сезон под руководством Клоппа Ливерпуль завершил восьмым и остался без европейских кубков. Однако команде удалось выйти в финалы Кубка английской лиги и Лиги Европы. А через год мерсисайдцы стали четвертыми в АПЛ, вернулись в Лигу чемпионов, где дошли до финала.

За время работы Клоппа в Ливерпуле клуб выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, Чемпионат мира среди клубов, чемпионат Англии, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии - он стал единственным менеджером Ливерпуля, который выиграл с клубом шесть разных трофеев.

При Клоппе Ливерпуль забил 900 голов за наименьшее количество матчей (440), что на 55 меньше, чем было во времена Билла Шенкли.

Клопп стал первым тренером Ливерпуля, который достиг 50 побед вместе с клубом в европейских кубках.

Клопп стал рекордсменом клуба из Мерсисайда по самой продолжительной беспроигрышной серии: с января 2019 по февраль 2020 “красные” не проигрывали 44 матча.

Напомним, что сегодня Ливерпуль проведет матч английской Премьер-лиги против Брайтона.