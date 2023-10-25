В Барселоне извинились за оскорбления в адрес Винисиуса

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте не оставил без внимания недавние скандальные высказывания члена совета директоров клуба Микеля Кампса.

Тот назвал вингера сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора клоуном.

"Даже если это было ошибкой, ее не следовало совершать. Это неудачный твит. Если Винисиус услышит меня, я уверяю его, что такое больше не повторится", - приводит слова Юсте Marca.

Напомним, Кампс обратился в адрес Винисиуса по итогам матча чемпионата Испании, в котором “Реал” на выезде играл против “Севильи”. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Тогда один из болельщиков “Севильи” начал оскороблять бразильского футболиста по расовому признаку, а для Кампса ситуация показалась довольно рядовой.

После этого стало известно, что президент "Реала" Флорентино Перес отказался от идеи посещения предстоящего матча чемпионата Испании, в котором команде предстоит сыграть с "Барселоной".