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Винисиус Жуниор обвиняет болельщиков Севильи в расизме

Новости футбола Сегодня, 05:18
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Винисиус Жуниор обвиняет болельщиков Севильи в расизме Фото с сайта onefootball.com/Автор неизвестен

Вчера в рамках десятого тура испанской Ла Лиги Реал Мадрид на выезде играл против Севильи. Матч закончился со счетом 1:1 благодаря автоголу Алабы и голу Карвахаля.

Но звездный нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор, после матча, в своей социальной сети, обвинил болельщиков Севильи в расизме в его адрес. По его словам, у него есть видеодоказательства.

Бразилец утверждает, что работники стадиона сразу же выгнали виновных, быстро их идентифицировав, но он выразил сожаление по поводу того, что одним из нарушителей был ребенок.

Также он дал понять, что это девятнадцатый случай, когда он подвергается такому насилию и призвал испанские власти принять меры, чтобы предотвратить повторение подобного. Он предлагает возбуждать уголовный дела против любого, кто уличен в расовом насилии над игроком.

В своем обращении вX он написал следующее:

«Поздравляю Севилью за быстрые действия и наказание за еще один печальный эпизод для испанского футбола.

К сожалению, на субботнем матче мне показали видео еще одного расистского акта, на этот раз со стороны ребенка. Мне очень жаль, что некому было их обучать. Я инвестирую, и инвестирую много, в образование в Бразилии, чтобы воспитывать детей с мыслями, отличными от этих.

Лицо сегодняшнего расиста изображено на всех веб-сайтах, как это было и в ряде других случаев. Я надеюсь, что испанские власти внесут свой вклад и изменят закон раз и навсегда.

Эти люди, также, должны быть наказаны уголовно. Это был бы отличный первый шаг для подготовки к Чемпионату мира по футболу 2030 года. Я всегда готов помочь. Извините, что повторяюсь, но это еще один эпизод, девятнадцатый по счету. Иэтотсписокпродолжаетрасти…».

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Севилья Реал Мадрид Ла Лига Испания
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