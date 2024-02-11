Уступает только Анелька. Форвард Манчестер Юнайтед вошел в историю Премьер-лиги

Норвежский нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд забил в ворота Астон Виллы (2:1) в 24-м туре Премьер-лиги. Норвежец поражает ворота соперников уже в пяти матчах чемпионата кряду.

В возрасте 21 года и 7 дней Хойлунд стал вторым самым молодым игроком, забившим гол в пяти матчах Премьер-лиги подряд, уступив лишь Николя Анелька. Легендарный француз во время своего пребывания в Арсенале забивал в пяти встречах подряд в ноябре 1998 года, когда ему было 19 лет и 239 дней.

21 - Aged 21 years and 7 days, Rasmus Højlund is the second-youngest ever player to score in five successive Premier League appearances, only behind Nicolas Anelka for Arsenal in November 1998 (19y 239d). Shining. pic.twitter.com/FCK8zceScD — OptaJoe (@OptaJoe) February 11, 2024

Всего в текущем сезоне на счету Хойлунда 11 голов (5 в чемпионате, 6 - в Лиге чемпионов) в 29 встречах во всех турнирах. Норвежец стал игроком Юнайтед летом прошлого года, перейдя из Аталанты за 74 миллиона евро.

Манчестер Юнайтед с 41 баллом в активе располагается на шестой строчке АПЛ. 18 февраля команда Эрика тен Хага сыграет против Лутона на выезде.